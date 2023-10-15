В США будет представлен пакет помощи Украине на $100 млрд после избрания нового спикера, - Пионтковский
Американский политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому отметил, что решение о предоставлении помощи Украине в $100 млрд уже поддержано всеми ведущими сенаторами-республиканцами
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Все мы помним первое выступление Байдена с предупреждением Ирана, когда он сказал об отсылке авианосца, а затем о готовности к участию в военных действиях. Но не все смотрели комментарий, который был потом, потому что Байден не давал пресс-конференции, просто сделал заявление". А за полчаса была пресс-конференция помощников по национальной безопасности, и там был один из первых вопросов: не означает ли поддержка Израиля ослабления поддержки Украины? Был четкий ответ: ни в коем случае, во-первых, как лидер свободного мира, есть моральная обязанность защищать Украину", - прокомментировал политолог.
По его словам, Салливан повторил известный тезис Столтенберга: люди, сомневающиеся, зачем мы тратимся на Украину, не понимают, что в случае, если Путин добьется успеха в Украине, то нам придется платить гораздо большую цену, и не только деньгами, а и кровью. Потому что Путин пойдет дальше и будет атаковать страны НАТО, тогда придется вмешаться.
"Тогда же был провозглашен в отношении Украины, во-первых, законопроект о 24 миллиардах, который застрял из-за процедурных уловок трампистов, снят администрацией. И сразу после избрания нового спикера, который будет сделан в ближайшие дни, будет представлен пакет помощи Украине на $100 млрд. Это уже поддержаны всеми ведущими сенаторами-республиканцами. И такая же сумма, в $100 млрд, одновременно будет предложена отдельным законопроектом по Израилю. Следовательно, максимум, на что способны будут трамписты, - на новые процедурные уловки", - отметил Андрей Пионтковский.
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