В США будет представлен пакет помощи Украине на $100 млрд после избрания нового спикера, - Пионтковский

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Все мы помним первое выступление Байдена с предупреждением Ирана, когда он сказал об отсылке авианосца, а затем о готовности к участию в военных действиях. Но не все смотрели комментарий, который был потом, потому что Байден не давал пресс-конференции, просто сделал заявление". А за полчаса была пресс-конференция помощников по национальной безопасности, и там был один из первых вопросов: не означает ли поддержка Израиля ослабления поддержки Украины? Был четкий ответ: ни в коем случае, во-первых, как лидер свободного мира, есть моральная обязанность защищать Украину", - прокомментировал политолог.

По его словам, Салливан повторил известный тезис Столтенберга: люди, сомневающиеся, зачем мы тратимся на Украину, не понимают, что в случае, если Путин добьется успеха в Украине, то нам придется платить гораздо большую цену, и не только деньгами, а и кровью. Потому что Путин пойдет дальше и будет атаковать страны НАТО, тогда придется вмешаться.

"Тогда же был провозглашен в отношении Украины, во-первых, законопроект о 24 миллиардах, который застрял из-за процедурных уловок трампистов, снят администрацией. И сразу после избрания нового спикера, который будет сделан в ближайшие дни, будет представлен пакет помощи Украине на $100 млрд. Это уже поддержаны всеми ведущими сенаторами-республиканцами. И такая же сумма, в $100 млрд, одновременно будет предложена отдельным законопроектом по Израилю. Следовательно, максимум, на что способны будут трамписты, - на новые процедурные уловки", - отметил Андрей Пионтковский.