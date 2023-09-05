В США более сотни редких вещей The Beatles продадут с аукциона: за них надеются получить свыше $6 млн
В Нью-Джерси на аукционе будут предлагать более ста ценных вещей, принадлежавших легендарной группе The Beatles. Их стоимость оценивается примерно в $6 миллионов
Об этом информирует CNN.
Среди лотов альбом With the Beatles, который подписали Джон Леннон и Ринго Старр. Также пара звукозаписывающих консолей, которыми группа пользовалась в студии Abbey Road.
Представят билет с первого концерта группы в США. Ожидается, что билет на концерт Washington Coliseum в 1964 году будет продан за $4000-6000.
Фото: Скрин
Набор карикатур с подписью, нарисованные на стене для Шоу Эда Салливана, оценивают от $750 тысяч до миллиона.
На аукционе будут предлагать черный смокинг, который когда-то надевал основатель группы Джон Леннон. Его хотят отдать за 500–750 тысяч долларов.
Еще один лот – поздравительная открытка с Адольфом Гитлером, которую подписал Джордж Харрисон. На открытке написано: "Стиву. С днем рождения, друг", и подпись - "Адольф Шикенгрубер, Джордж, Оливия и Дани".
В книге, опубликованной в 1989 году, утверждалось, что у Харрисона были нацистские сувениры, в том числе фотографии Гитлера. Харрисон всегда отрицал это и даже подал в суд на журнал, который писал об этом.
Справка: The Beatles - британская бит-рок-группа, созданная в 1960 году в Ливерпуле. Одна из самых успешных с коммерческой точки зрения музыкальных групп в истории попмузыки. Количество проданных пластинок группы превышает один миллиард экземпляров, что является рекордом мировой музыкальной индустрии. 15 альбомов группы возглавляли хит-парады Великобритании – это больше, чем у любого другого исполнителя. В первый состав The Beatles входили: Джон Леннон (вокал, ритм-гитара), Пол Маккартни (вокал, ритм-гитара), Джордж Харрисон (вокал, соло-гитара), Стюарт Сатклифф (бас-гитара) и Пит Бест (ударные) . В 1961 году Сатклифф покинул группу, и место бас-гитариста занял Маккартни.
- В январе 2022 года сын музыканта Джона Леннона Джулиан выставил на онлайн-аукцион памятные вещи группы The Beatles.
- 23 февраля стало известно, что Пол Маккартни, бывший участник The Beatles, принял участие в записи нового авторского альбома группы The Rolling Stones.
- В июне стало известно, что британский певец Пол Маккартни использовал искусственный интеллект, чтобы создать "последнюю песню Beatles".
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