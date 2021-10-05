В США боец смешанных единоборств умер после поражения нокаутом
Американский боец смешанных единоборств Джастин Торнтон умер через полтора месяца после поражения нокаутом в поединке на голых кулаках
Об этом сообщает MMAFighting .
Торнтон скончался после травм, полученных в результате поражения на турнире промоушена кулачных боев Bare Knuckle FC. 20 августа в Миссисипи (США) он уже на 19-й секунде боя был отправлен в нокаут Диллоном Клеклером, после чего доставлен в медицинский центр.
Торнтон был частично парализован после боя и оставался в больнице в течение нескольких недель. В последнее время он боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.
- Напомним, в феврале 2021 в Пакистане боксер Мухаммад Аслам Хан умер после нокаута в поединке против Вали Хана.
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