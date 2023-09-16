Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В США бастуют работники трех ведущих автопроизводителей

В США бастуют работники трех ведущих автопроизводителей

16 сентября, 2023 суббота
05:36
Экономика

Работники трех крупнейших американских автопроизводителей – General Motors, Ford и Stellantis – объявили забастовку в беспрецедентной скоординированной акции после провала переговоров профсоюзов с руководством компаний

Об этом пишет BBC.

"Более 10 000 рабочих участвуют в забастовке, охватившей три завода, принадлежащих General Motors (GM), Ford и Stellantis. Остановка работы грозит повышением цен на автомобили и значительными убытками для гигантов автомобильной промышленности", - пишет издание.

Руководитель Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) Шон Фейн заявил, что забастовка закончится, когда "автопроизводители начнут заботиться о своих работниках".

В четверг Белый дом сообщил, что президент Джо Байден говорил по телефону с Фейном по поводу переговоров, но не предоставил никаких подробностей. В пятницу Байден выступит с речью по поводу акции.

Профсоюз потребовал повышения заработной платы на 40% для своих примерно 140 тысяч членов в течение четырех лет, отмечая рост заработной платы для руководителей компаний.

Среди других требований - четырехдневная рабочая неделя, возврат автоматического повышения заработной платы, привязанного к уровню инфляции, более строгие ограничения на срок, в течение которого работники могут считаться "временными", то есть не получающими профсоюзных выплат.

По состоянию на среду, три компании улучшили свои предложения, предложив повышение заработной платы на 20%. Сотрудники в ответ заявили, что компании могут позволить себе быть более щедрыми после лет рекордной прибыли.

Руководитель General Motors Мэри Барра, чья общая заработная плата в прошлом году достигла более 28 миллионов долларов, поддержала предложение компании как "историческое".

Она сказала, что требования UAW составят более 100 миллиардов долларов в то время, когда компании необходимо инвестировать в новые технологии.

На долю Ford, GM и Stellantis вместе приходится около 40% продаж автомобилей в США, хотя их доля резко сократилась за последнюю четверть века, поскольку на рынок США проникают иностранные производители, такие как Toyota.

В последний раз автомобильная промышленность США сталкивалась с забастовкой в 2019 году, когда сотрудники GM не выходили на работу в течение шести недель.

Что известно о голливудских стачках

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".

США
Читайте также:
поле, пшениця, зерно
15 сентября, 2023 пятница
В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС
Хмельниччина
15 сентября, 2023 пятница
Россия запустила ударные БПЛА: в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы
Чорне море
15 сентября, 2023 пятница
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
06:30
После увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась, – ISW
05:57
В США планируют в 2025 году производить 100 тыс. 155-мм снарядов в месяц
05:08
Сильные дожди повлекли паводки во Вьетнаме: погибли пять человек
04:40
Министр обороны Китая находится под следствием по обвинению в коррупции, - СМИ
04:12
Канада
Канада ввела новые санкции против Ирана из-за нарушений прав человека
03:44
ВСУ форсируют Днепр на Херсонщине, у россиян нет ресурсов, чтобы помешать этому, – ISW
03:16
Михаил Фридман
Российский олигарх Фридман добился прекращения расследований по нему в Британии
02:48
Игры Непокоренных 2023: в предпоследний день Украина получила пять медалей
02:20
Уже четвертое судно вышло временным коридором из украинского порта, - Кубраков
01:52
Оксана Маркарова
США с начала полномасштабной войны в Украине ввели 50 пакетов санкций против РФ, - Маркарова
01:24
США предоставили Украине 3D-принтеры для печати запчастей к технике на поле боя
00:56
Дети, которых Украина вернула после похищения Россией, рассказали свои истории в Гааге
00:50
Украина сможет экспортировать вдвое больше зерна через румынский порт
00:28
Депутат госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками
2023, пятница
15 сентября
23:53
Игорь Коломойский
Коломойскому избрали меру пресечения в связи с новым подозрением - залог увеличили до более 3,8 млрд грн
23:50
Обновлено
Киев поприветствовал решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна. Несколько стран заявили, что пролонгируют эмбарго
23:36
Полтавский горсовет призвал ВРУ и президента ограничить деятельность УПЦ МП на территории Украины
23:29
Сборная Украины уничтожила Бельгию в отборе на ЧМ по футзалу
23:22
Эксклюзив
Военный эксперт Грабский ответил, обострится ли конфликт между Россией и НАТО, если Румыния будет сбивать беспилотники
22:59
Директор лицея в Житомире заставляла учеников носить форму: начали служебное расследование
22:52
Партизаны взорвали два грузовика с оккупантами в Геническе, - движение АТЕШ
22:46
Аналитика
Между польским эмбарго и российскими атаками на порты: что будет с экспортом украинского зерна
22:07
ЮНЕСКО внесла Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список наследия, находящегося под угрозой
22:02
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 сентября
21:59
Более 10 танков Abrams в ближайшие дни поступят в Украину, - Данилов
21:53
Шуфрич
Суд избрал меру пресечения Шуфричу
21:39
На очередной Ставке Зеленскому доложили о ситуации на фронте и оружии
21:38
Обновлено
"Заря" проиграла "Металлисту 1925. Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
21:21
Эксклюзив
"У Путина есть возможность затянуть войну": Чалый о перспективе сотрудничества РФ и Северной Кореи
21:13
Обновлено
В Белом доме подтвердили запланированную встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне
21:02
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Уничтожение Черноморского флота РФ и продвижение ВСУ возле Бахмута: военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:26
Украинская бронетехника: действия ГБР и ГАСУ имеют признаки диверсии против ВПК Украины и могут повлечь за собой остановку производства
20:17
Ученые из Китая объяснили, в чем может быть опасность недосыпания
20:06
Обновлено
Рамзан Кадыров
Кадыров находится в тяжелом состоянии, - разведка
20:01
OPINION
Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?
19:59
Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки, - Генштаб
19:45
Обзор
К чему здесь настоящая королева Дании: что посмотреть на выходные
19:41
Латвия
Сейм Латвии утвердил новое правительство
19:20
"В зависимости от уровня угрозы": в штабе обороны Румынии заявили о готовности сбивать российские дроны
19:18
ФРГ обсуждает с партнерами, которым предоставила системы ПВО IRIS-T, передачу их Украине - немецкий депутат
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV