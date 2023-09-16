В США бастуют работники трех ведущих автопроизводителей

Об этом пишет BBC.

"Более 10 000 рабочих участвуют в забастовке, охватившей три завода, принадлежащих General Motors (GM), Ford и Stellantis. Остановка работы грозит повышением цен на автомобили и значительными убытками для гигантов автомобильной промышленности", - пишет издание.

Руководитель Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) Шон Фейн заявил, что забастовка закончится, когда "автопроизводители начнут заботиться о своих работниках".

В четверг Белый дом сообщил, что президент Джо Байден говорил по телефону с Фейном по поводу переговоров, но не предоставил никаких подробностей. В пятницу Байден выступит с речью по поводу акции.

Профсоюз потребовал повышения заработной платы на 40% для своих примерно 140 тысяч членов в течение четырех лет, отмечая рост заработной платы для руководителей компаний.

Среди других требований - четырехдневная рабочая неделя, возврат автоматического повышения заработной платы, привязанного к уровню инфляции, более строгие ограничения на срок, в течение которого работники могут считаться "временными", то есть не получающими профсоюзных выплат.

По состоянию на среду, три компании улучшили свои предложения, предложив повышение заработной платы на 20%. Сотрудники в ответ заявили, что компании могут позволить себе быть более щедрыми после лет рекордной прибыли.

Руководитель General Motors Мэри Барра, чья общая заработная плата в прошлом году достигла более 28 миллионов долларов, поддержала предложение компании как "историческое".

Она сказала, что требования UAW составят более 100 миллиардов долларов в то время, когда компании необходимо инвестировать в новые технологии.

На долю Ford, GM и Stellantis вместе приходится около 40% продаж автомобилей в США, хотя их доля резко сократилась за последнюю четверть века, поскольку на рынок США проникают иностранные производители, такие как Toyota.

В последний раз автомобильная промышленность США сталкивалась с забастовкой в 2019 году, когда сотрудники GM не выходили на работу в течение шести недель.

Что известно о голливудских стачках

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".