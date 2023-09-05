В США автомобиль въехал в ресторан: пострадали 23 человека

Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным полиции Техаса, автомобиль протаранил стену здания в Розенберге утром понедельника, 4 сентября. Это привело к многочисленным разрушениям

Отмечается, что 23 человека в ресторане получили травмы разной степени тяжести. По словам властей, всех доставили в местные больницы. Водитель же автомобиля не пострадал.

Полиция добавляет, что в настоящее время ведется расследование причин аварии. Пока неизвестно, были ли у водителя преступные мотивы или нет.