В США автомобиль въехал в ресторан: пострадали 23 человека
В американском штате Техас автомобиль врезался в местный ресторан быстрого питания Denny's. В результате инцидента ранения получили 23 человека
Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным полиции Техаса, автомобиль протаранил стену здания в Розенберге утром понедельника, 4 сентября. Это привело к многочисленным разрушениям
Отмечается, что 23 человека в ресторане получили травмы разной степени тяжести. По словам властей, всех доставили в местные больницы. Водитель же автомобиля не пострадал.
Полиция добавляет, что в настоящее время ведется расследование причин аварии. Пока неизвестно, были ли у водителя преступные мотивы или нет.
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