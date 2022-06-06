Об этом сообщает DW.

Абрамович обвиняется в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требуется в связи с санкциями США против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", владеющих самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.

В этой связи прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодняшний день Boeing находится в Дубае, а Gulfstream – в Москве.

Против самого Абрамовича в США не вводили санкции.

5 июня Financial Times сообщила, что Абрамович за 1 фунт продает телекоммуникационную компанию в Великобритании.

Российские олигархи готовы передать активы Украине, чтобы откупиться от санкций. Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала, что ей звонят недовольные западными санкциями российские олигархи, готовые передать активы Украине.

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