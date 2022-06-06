В США арестовали самолеты Абрамовича
Американский суд выдал ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича. Они были незаконно доставлены в Россию в марте 2022 года
Об этом сообщает DW.
Абрамович обвиняется в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требуется в связи с санкциями США против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", владеющих самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.
В этой связи прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодняшний день Boeing находится в Дубае, а Gulfstream – в Москве.
Против самого Абрамовича в США не вводили санкции.
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