В США арестовали инженера: пытался передать России информацию об истребителях
В США арестовали инженера оборонного предприятия по обвинению в попытке "слить" тайные сведения "агенту РФ"
Об этом пишет АР.
ФБР провело операцию под прикрытием по поводу 63-летнего Джона Мюррея Роу-младшего из Южной Дакоты, который был уволен с работы за нарушение правил безопасности. Он почти 40 лет был инженером-испытателем для оборонных подрядчиков. Благодаря этому мужчина имел доступ к системе безопасности.
ФБР заинтересовалось Джоном Мюрреем Роу-младшим, когда тот узнавал у коллег, можно ли одновременно получить американский и российский допуски к засекреченным данным.
Он в течение определенного времени переписывался с тайным сотрудником ФБР, представившимся агентом РФ. Джон Мюррей Роу-младший раскрыл ему технические детали о военных истребителях США, а также сообщил, что заинтересован в переезде в РФ и предоставлении информации ее правительству.
Следственные действия продолжались 8 месяцев, и 15 декабря мужчину арестовали в Лиде (Южная Дакота) по обвинению в попытке "слить" данные о национальной обороне для помощи правительству другого государства. Суд над Джоном Мюрреем Роу-младшим состоится 17 декабря. Ему грозит пожизненное заключение.
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