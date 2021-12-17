В США арестовали инженера: пытался передать России информацию об истребителях

Об этом пишет АР.



ФБР провело операцию под прикрытием по поводу 63-летнего Джона Мюррея Роу-младшего из Южной Дакоты, который был уволен с работы за нарушение правил безопасности. Он почти 40 лет был инженером-испытателем для оборонных подрядчиков. Благодаря этому мужчина имел доступ к системе безопасности.



ФБР заинтересовалось Джоном Мюрреем Роу-младшим, когда тот узнавал у коллег, можно ли одновременно получить американский и российский допуски к засекреченным данным.



Он в течение определенного времени переписывался с тайным сотрудником ФБР, представившимся агентом РФ. Джон Мюррей Роу-младший раскрыл ему технические детали о военных истребителях США, а также сообщил, что заинтересован в переезде в РФ и предоставлении информации ее правительству.



Следственные действия продолжались 8 месяцев, и 15 декабря мужчину арестовали в Лиде (Южная Дакота) по обвинению в попытке "слить" данные о национальной обороне для помощи правительству другого государства. Суд над Джоном Мюрреем Роу-младшим состоится 17 декабря. Ему грозит пожизненное заключение.

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