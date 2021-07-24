В США анонсировали новые санкции против Коломойского

Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает Радио Свобода .

По его словам, запрет США на въезд в эту страну Игоря Коломойского является лишь первым шагом.

"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец истории. И вопросы имеются также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. Увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине, - это ваше дело ", - сказал Кент.

Напомним, 5 марта США публично признали Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

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