В США анонсировали испытания подлодки без людей на борту

Об этом передает Интерфакс-Украина , ссылаясь на данные Командования военно-морских систем американских ВМС.

Планируется, что в ходе первых испытаний 26-метровая 80-тонная беспилотная подлодка пройдет тест по установке мин.

Подводный аппарат может быть задействован в установке подводных мин, оснащаться гидролокатором для картографирования дна океана, выполнять задачи подводной разведки, радиоэлектронной борьбы и траления мин.

Планируется, что в будущем дизель-электрический подводный аппарат, способный развивать скорость до 15 км в час под водой и действовать на глубине 3,3 тыс. метров, будет способен запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также охотиться на подлодки противника.