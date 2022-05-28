В США анонсировали испытания подлодки без людей на борту
США летом 2022 года начнут испытания первого образца автономного безлюдного подводного аппарата.
Об этом передает Интерфакс-Украина , ссылаясь на данные Командования военно-морских систем американских ВМС.
Планируется, что в ходе первых испытаний 26-метровая 80-тонная беспилотная подлодка пройдет тест по установке мин.
Подводный аппарат может быть задействован в установке подводных мин, оснащаться гидролокатором для картографирования дна океана, выполнять задачи подводной разведки, радиоэлектронной борьбы и траления мин.
Планируется, что в будущем дизель-электрический подводный аппарат, способный развивать скорость до 15 км в час под водой и действовать на глубине 3,3 тыс. метров, будет способен запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также охотиться на подлодки противника.
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