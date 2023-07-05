В США аллигатор напал на женщину, когда она гуляла с собакой

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в США, штат Южная Каролина. Аллигатор напал на 69-летнюю женщину, когда она выгуливала собаку.

Тело женщины нашли на краю лагуны, граничащей с полем для гольфа. Отмечается, что аллигатор находился рядом и некоторое время мешал спасателям, но его уже поймали.

По словам майора Анджелы Виенс, представителя офиса шерифа округа Бофорт, собака женщины находится в безопасности.

Это уже второе смертельное нападение аллигатора в округе Бофорт за последний год. В августе 2022 года аллигатор напал на 88-летнюю женщину.