В США аллигатор напал на женщину, когда она гуляла с собакой
Во вторник, 4 июля, 69-летняя женщина умерла в результате атаки аллигатора
Об этом сообщает Sky News.
Инцидент произошел в США, штат Южная Каролина. Аллигатор напал на 69-летнюю женщину, когда она выгуливала собаку.
Тело женщины нашли на краю лагуны, граничащей с полем для гольфа. Отмечается, что аллигатор находился рядом и некоторое время мешал спасателям, но его уже поймали.
По словам майора Анджелы Виенс, представителя офиса шерифа округа Бофорт, собака женщины находится в безопасности.
Это уже второе смертельное нападение аллигатора в округе Бофорт за последний год. В августе 2022 года аллигатор напал на 88-летнюю женщину.
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