В США 70% взрослого населения сделали как минимум первую прививку от коронавируса
В США 70% взрослых вакцинировались как минимум первой дозой препарата от COVID-19
Об этом сообщает УП .
Речь идет примерно о 180 700 000 американцев.
Лидер по вакцинации - штат Вермонт, где более 86% взрослых получили первую прививку.
В Миссисипи самый низкий процент взрослых, которые сделали один укол, - 50%.
Координатор Белого дома Джефф Зиентс заявил, что 3 млн американцев получили первую дозу за последнюю неделю.
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В то же время за последнюю неделю в США увеличилось количество госпитализаций и смертей.
Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенская сообщила, что по состоянию на субботу в США зарегистрировали 72 000 новых случаев COVID-19 в день - на 44% больше, чем на предыдущей неделе. Этот показатель превышает пиковое значение, установленное в США летом 2020 года.
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