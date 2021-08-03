В США 70% взрослого населения сделали как минимум первую прививку от коронавируса

Об этом сообщает УП .

Речь идет примерно о 180 700 000 американцев.

Лидер по вакцинации - штат Вермонт, где более 86% взрослых получили первую прививку.

В Миссисипи самый низкий процент взрослых, которые сделали один укол, - 50%.

Координатор Белого дома Джефф Зиентс заявил, что 3 млн американцев получили первую дозу за последнюю неделю.



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В то же время за последнюю неделю в США увеличилось количество госпитализаций и смертей.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенская сообщила, что по состоянию на субботу в США зарегистрировали 72 000 новых случаев COVID-19 в день - на 44% больше, чем на предыдущей неделе. Этот показатель превышает пиковое значение, установленное в США летом 2020 года.