В срочном порядке оккупанты Мариуполя начали готовить инфекционное отделение, - советник мэра Андрющенко

Об этом говорится в эфире Еспресо.

"Что касается холерной ситуации - все развивается достаточно динамично. Ожидаемо, что проблема ухудшается. С одной стороны, оккупанты почти ничего не делают для того, чтобы предотвратить вспышку эпидемии, потому что это может быть не только холера, а любое инфекционное заболевание", - заметил советник мэра города.



Петр Андрющенко отметил, что оккупанты сообщают в своих источниках, что эпидемиологическая угроза является фейковой информацией.



"Но вчера ближе к вечеру мы получили информацию, что там к кому-то достучались и они в срочном порядке готовят инфекционное отделение в больнице скорой помощи. Вроде бы даже приехал какой-то врач-инфекционист из Сибири, то есть уже сами оккупанты понимают, что эпидемия может быть. Хотя те темпы, с которыми они пытаются что-то сделать, они настолько медленны и далеки от мер, которые нужно срочно вводить, что риски это никак не уменьшает", – рассказал советник городского головы.



Андрющенко объяснил, что акватории Азовского моря присущ холерный вибрион и каждый год он становится активным, но ни разу за последние 10 лет не переходил опасную стадию для человека. Кажется, только в 2012 году в Мариуполе было около 10-15 случаев заболевания холерой, тогда ставили отдельный холерный госпиталь.



"То есть холера в принципе живет в Азовском море. И здесь вопрос только, в каком она состоянии, а это зависит от того, как мы заботимся о море, насколько безопасно на морском побережье. Учитывая, что сейчас о безопасности людей в Мариуполе вообще не говорится с точки зрения гигиены и санитарии. Все понимают, что жить среди трупов в городе, где несколько месяцев не работает канализация, на улицах гниет мусор - это точно не те условия, чтобы избежать какой-либо инфекционной болезни", - подчеркнул советник мэра Мариуполя .