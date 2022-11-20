В Средиземном море уже больше российских военных кораблей, чем в Черном – ВМС
20 ноября в Средиземном было 10 российских кораблей, каждый второй из которых – носитель "калибров", тогда как в Черном море из восьми вражеских судов только один носитель крылатых ракет
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
На 20 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых один носитель крылатых ракет "калибр", общий залп – 4 ракеты.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.
В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;
По данным ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: 2 судна в Азовское море и 20 судов в Черное море, одно из которых продолжило движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – сообщают в ВМС.
- 29 октября военный журналист Цаплиенко сообщил, что в Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "калибров", среди них есть фрегат под названием "Адмирал Макаров".
- 31 октября Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, заявил, что на РФ можно ставить крест как на морской державе, если она не способна отражать атаки на свои корабли.
- Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук считает, что Турция способна уничтожить устаревший Черноморский флот РФ за несколько часов, и ей не обязательно заходить для этого в Черное море.
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