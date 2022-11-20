Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

На 20 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых один носитель крылатых ракет "калибр", общий залп – 4 ракеты.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;

По данным ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: 2 судна в Азовское море и 20 судов в Черное море, одно из которых продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – сообщают в ВМС.

29 октября военный журналист Цаплиенко сообщил, что в Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "калибров", среди них есть фрегат под названием "Адмирал Макаров".

31 октября Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, заявил, что на РФ можно ставить крест как на морской державе, если она не способна отражать атаки на свои корабли.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук считает, что Турция способна уничтожить устаревший Черноморский флот РФ за несколько часов, и ей не обязательно заходить для этого в Черное море.

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