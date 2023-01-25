В "списке пожеланий" Украины – западные истребители, – Резников
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что "список пожеланий" Украины относительно поставляемого Западом оружия включает истребители
Об этом он заявил CNN в среду, 25 января.
"В прошлом году я направил Санта-Клаусу открытку со списком пожеланий, и истребители также были в этом списке", – сказал Резников.
В то же время он добавил, что первоочередной задачей является система противовоздушной обороны, чтобы уберечь население от воздушных и ракетных ударов России.
"Мы должны закрыть наше небо, защитить небо, – сказал Резников. – Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше вооруженной техники, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее, и так далее. У нас есть люди, но нам надо оружие".
Резников также процитировал Уинстона Черчилля и сказал: "Дайте нам инструменты, мы закончим работу".
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