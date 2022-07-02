В списке на обмен пленными 29 июня была только одна женщина - "Азов"

Об этом сообщил Никита Надточий, исполняющий обязанности командира полка "Азов" в Twitter.

"Всего было обменено 144 военнослужащих, среди них 95 военнослужащих — это защитники "Азовстали", — сказал Надточий. - Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая".

В настоящее время там остается очень много женщин-медиков, выполнявших боевые задания на территории гарнизона "Мариуполь", — уточнил и.о. командира полка "Азов".

30 июня обнародовано видео наибольшего обмена пленными с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 защитники Азовстали.

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