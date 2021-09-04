В SpaceX рассказали подробности первого старта космических туристов на орбиту

Об этом SpaceX сообщает в twitter.

"Частная космическая миссия Inspiration 4 получила добро на запуск 15 сентября", - заявили в SpaceX.

Компания завершила оценку подготовки к запуску своей первой миссии на Crew Dragon, состоящий только из гражданских лиц. В ней не будут принимать участие профессиональные астронавты.

Участником миссии станет миллиардер Джаред Айссакман, который приобрел право на участие в полете в рамках программы по сбору средств для больницы "Сент Джуд". В полете также примет участие Хейли Арсено, помощница терапевта больницы "Сент Джуд", которая сама пережила рак костей, и Сиан Проктор и Крис Сембрски, которые выиграли право на полет в общемировом конкурсе и конкурсе предпринимателей соответственно.

Ранее космические туристы поднимались к суборбитальной высоте или прибывали к Международной космической станции в сопровождении астронавтов. На этот раз участники полета должны провести три дня на орбите Земли, выше, чем Международная космическая станция.

Затем капсула совершит посадку в Атлантическом океане.

В отличие от предыдущей миссии Crew Dragon этот полет не предусматривает швартовки с Международной космической станцией, что позволило установить на капсуле видовое стекло.

Напомним, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.

20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.

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