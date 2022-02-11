В SpaceX представили межпланетный корабль Starship
11 февраля Илон Маск во время презентации представил обновленную версию космического корабля Starship, который, по его словам, совершит революцию в космических полетах
Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.
Как известно, представленная система Starship состоит из самого космического корабля и ракеты-носителя Super Heavy.
Во время презентации SpaceX показала, как будет запуск корабля. Сейчас компания работает над тем, чтобы сделать систему полностью многоразовой и совершать на ней полеты на Луну и Марс.
Как сообщается, после вывода корабля в космос ракета-носитель открепляется и возвращается на пусковую башню, где ее улавливает манипулятор Mechazilla.
По словам Маска, ракета-носитель проведет в атмосфере шесть минут: две на взлете и четыре на посадке. В перспективе систему можно будет повторно использовать каждые 6-8 часов, совершая по три запуска в день.
В SpaceX заявляют, что создание полностью многоразовой системы является ключом к будущему, в котором человечество исследует звезды.
Маск также рассказал о том, что Starship будет "дозаполняться", а не дозаправляться на орбите, поскольку двигатели Raptor используют больше жидкого кислорода, чем топлива.
Как заявляют в компании, ракета-носитель Super Heavy имеет более чем вдвое мощную тягу, чем Saturn V - самая большая ракета, когда-то отправленная в космос. Сейчас у ракеты 29 двигателей Raptor, но всего может быть 33.
Starship может совершить революцию в космических полетах, считает основатель SpaceX. В течение двух-трех лет стоимость запуска Starship может снизиться до $10 млн.
Запуск ракеты Falcon 9 стоит около $60 млн.
Запуск системы планируется с базы SpaceX в Бока-Чика в Техасе, но для этого компании придется получить одобрение Федерального авиационного управления.
По словам Маска, ожидается, что управление даст свою экологическую оценку в марте, тогда же будет готова и сама ракета.
- Напомним, что космическая компания SpaceX предпринимателя Илона Маска завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship, готового к первому орбитальному полету.
- Кроме того, компания SpaceX из-за влияния магнитной бури прогнозирует сгорание 40 из 49 спутников Starlink, запущенных на прошлой неделе, вместо их выхода на орбиту.
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