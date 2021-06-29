В SpaceX планируют в июле впервые отправить на орбиту ракету для полетов на Марс
В компании заявили, что корабль Starship испытывают в орбитальном полете в следующем месяце
Об этом заявила президент компании Гвин Шотвелл, передает CNBC.
Компания SpaceX готовит проект Starship для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
"Мы действительно находимся в ожидании полета этой системы или, по крайней мере, попытки первого орбитального полета этой системы, действительно в ближайшее время", - отметила Шотвелл.
Ранее корпорация SpaceX выложила свои планы первого в истории орбитального полета Starship в заявке Федеральной комиссии по связи США, опубликованной в прошлом месяце. Компания намерена запустить Starship с ракеты-носителя Super Heavy в Южном Техасе, после чего ракета-носитель отделится и приводнится в Мексиканском заливе примерно через восемь минут.
В то время как флот ракет Falcon 9 и Falcon Heavy проектировали для многоразового использования с оговорками, Starship разрабатывался сразу как полностью многоразовый космический корабль. Таким образом, в SpaceX планируют сделать наибольшей составляющей стоимости полетов Starship топливо для ракеты, а не компоненты корабля.
"Я не думаю, что люди действительно даже поняли, что эта система будет делать", - отметила Шотвелл.
- Напомним, 6 мая SpaceX провела успешное испытание Starship: после приземления корабль не взорвался. Все предыдущие испытания заканчивались взрывами во время посадки или сразу после нее.
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