В SpaceX планируют в июле впервые отправить на орбиту ракету для полетов на Марс

Об этом заявила президент компании Гвин Шотвелл, передает CNBC.

Компания SpaceX готовит проект Starship для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.

"Мы действительно находимся в ожидании полета этой системы или, по крайней мере, попытки первого орбитального полета этой системы, действительно в ближайшее время", - отметила Шотвелл.

Ранее корпорация SpaceX выложила свои планы первого в истории орбитального полета Starship в заявке Федеральной комиссии по связи США, опубликованной в прошлом месяце. Компания намерена запустить Starship с ракеты-носителя Super Heavy в Южном Техасе, после чего ракета-носитель отделится и приводнится в Мексиканском заливе примерно через восемь минут.



В то время как флот ракет Falcon 9 и Falcon Heavy проектировали для многоразового использования с оговорками, Starship разрабатывался сразу как полностью многоразовый космический корабль. Таким образом, в SpaceX планируют сделать наибольшей составляющей стоимости полетов Starship топливо для ракеты, а не компоненты корабля.



"Я не думаю, что люди действительно даже поняли, что эта система будет делать", - отметила Шотвелл.