В Союзном государстве РФ и Белоруссии заявили о "финишной прямой" в реализации программ интеграции стран

Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает Интерфакс.

"Нам со стороны Запада навязывают шахматную партию абсолютно вне всяких правил. И поддаваться нам не следует. У нас свои планы - по экономической интеграции, выполнению 28 союзных программ. Мы вышли на финишную прямую их реализации", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что углубление отношений между государствами "не вынужден ответ на давление Запада, а результат длительных переговоров" .