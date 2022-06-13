В Союзном государстве РФ и Белоруссии заявили о "финишной прямой" в реализации программ интеграции стран
Реализация союзных программ по интеграции России и Белоруссии находится на финальной прямой
Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает Интерфакс.
"Нам со стороны Запада навязывают шахматную партию абсолютно вне всяких правил. И поддаваться нам не следует. У нас свои планы - по экономической интеграции, выполнению 28 союзных программ. Мы вышли на финишную прямую их реализации", - сказал Мезенцев.
Он подчеркнул, что углубление отношений между государствами "не вынужден ответ на давление Запада, а результат длительных переговоров" .
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