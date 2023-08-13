Об этом рассказывает проект "Идель.Реалии".

"Смоленское княжество отлично обходилось без Москвы", - начал свое выступление Живица.

Пресс-конференция состоялась в Белорусском Доме Варшавы. Другим представителем стал делегат Координационного Совета Беларуси Ян Рудык.

По словам организаторов мероприятия, речь идет о "воспроизводстве самостоятельной смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое княжество Литовское и Речь Посполитую".

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"Таким образом Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступившим за независимость своего региона", - отмечает "Идель.Реалии".

На родине он подвергался травле за свое участие в деятельности инициативной группы по восстановлению католического Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске.

Одним из ближайших шагов, по словам Живицы, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе Белорусского полка Калиновского, воюющего на стороне Украины.

Смоленщина как белорусская земля

"Смоленщина была в пределах заселения белорусского народа. И никто не ставил это под вопрос. Все российские атласы так показывали", - отмечал в интервью телеканалу "Белсат" белорусский профессор истории Олег Латышонок.

Именно в Смоленске в конце декабря 1918 проходила VI Северо-Западная конференция Российской коммунистической партии большевиков. Делегаты решили создать Белорусскую советскую социалистическую республику (БССР) "с территорией Минской, Гродненской, Могилевской, Витебской и Смоленской губерний".

Пока же на Беларусь приходится львиная доля торгово-экономической деятельности предприятий Смоленщины.

По открытым данным, противодействие "белорусскому сепаратизму" является одним из направлений работы Управления ФСБ по Смоленской области.