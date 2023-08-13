"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России
В воскресенье, 13 августа 2023 года, депутат Смоленской областной думы РФ Владислав Живица заявил о создании в Варшаве политической организации сторонников государственной независимости Смоленщины
Об этом рассказывает проект "Идель.Реалии".
"Смоленское княжество отлично обходилось без Москвы", - начал свое выступление Живица.
Пресс-конференция состоялась в Белорусском Доме Варшавы. Другим представителем стал делегат Координационного Совета Беларуси Ян Рудык.
По словам организаторов мероприятия, речь идет о "воспроизводстве самостоятельной смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое княжество Литовское и Речь Посполитую".
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"Таким образом Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступившим за независимость своего региона", - отмечает "Идель.Реалии".
На родине он подвергался травле за свое участие в деятельности инициативной группы по восстановлению католического Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске.
Одним из ближайших шагов, по словам Живицы, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе Белорусского полка Калиновского, воюющего на стороне Украины.
Смоленщина как белорусская земля
"Смоленщина была в пределах заселения белорусского народа. И никто не ставил это под вопрос. Все российские атласы так показывали", - отмечал в интервью телеканалу "Белсат" белорусский профессор истории Олег Латышонок.
Именно в Смоленске в конце декабря 1918 проходила VI Северо-Западная конференция Российской коммунистической партии большевиков. Делегаты решили создать Белорусскую советскую социалистическую республику (БССР) "с территорией Минской, Гродненской, Могилевской, Витебской и Смоленской губерний".
Пока же на Беларусь приходится львиная доля торгово-экономической деятельности предприятий Смоленщины.
По открытым данным, противодействие "белорусскому сепаратизму" является одним из направлений работы Управления ФСБ по Смоленской области.
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