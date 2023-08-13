Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России

"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России

13 августа, 2023 воскресенье
18:26
Мир Живица и Рудык держат флаг "Смоленского государства"

В воскресенье, 13 августа 2023 года, депутат Смоленской областной думы РФ Владислав Живица заявил о создании в Варшаве политической организации сторонников государственной независимости Смоленщины

Об этом рассказывает проект "Идель.Реалии".

"Смоленское княжество отлично обходилось без Москвы", - начал свое выступление Живица.

Пресс-конференция состоялась в Белорусском Доме Варшавы. Другим представителем стал делегат Координационного Совета Беларуси Ян Рудык.

По словам организаторов мероприятия, речь идет о "воспроизводстве самостоятельной смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое княжество Литовское и Речь Посполитую".

Читайте также: "Надо помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

"Таким образом Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступившим за независимость своего региона", - отмечает "Идель.Реалии".

На родине он подвергался травле за свое участие в деятельности инициативной группы по восстановлению католического Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске.

Одним из ближайших шагов, по словам Живицы, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе Белорусского полка Калиновского, воюющего на стороне Украины.

Смоленщина как белорусская земля

"Смоленщина была в пределах заселения белорусского народа. И никто не ставил это под вопрос. Все российские атласы так показывали", - отмечал в интервью телеканалу "Белсат" белорусский профессор истории Олег Латышонок.

Именно в Смоленске в конце декабря 1918 проходила VI Северо-Западная конференция Российской коммунистической партии большевиков. Делегаты решили создать Белорусскую советскую социалистическую республику (БССР) "с территорией Минской, Гродненской, Могилевской, Витебской и Смоленской губерний".

Пока же на Беларусь приходится львиная доля торгово-экономической деятельности предприятий Смоленщины.

По открытым данным, противодействие "белорусскому сепаратизму" является одним из направлений работы Управления ФСБ по Смоленской области.

Россия
Польша
Литва
военные силы Украины
Война с Россией
Читайте также:
Дмитро Лубінець, омбудсман
12 августа, 2023 суббота
Путин готовится к еще большей войне: Лубинец объяснил, что об этом свидетельствует
Юрій Бутусов
Автор
11 августа, 2023 пятница
На место Резникова придет человек Ермака?
світ, міжнародний огляд
Автор
12 августа, 2023 суббота
"Августовское проклятие" России возвращается, между Украиной и Польшей растет напряжение, у Китая свои причины для мирных переговоров. Акценты мировых СМИ 12 августа
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
13 августа
18:05
OPINION
Арестович и омары
17:58
Ракеты Taurus для Украины: Шольца обвиняют в нерешительности, а сам он говорит о "тщательной проверке решений"
17:12
Учились десантированию с надувных лодок, городским боям и взрывному делу: еще тысяча украинских морпехов возвращается с учебы в Британии
16:59
Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс"
16:50
Атака "Ониксами" по Одессе: журналисты установили российских командиров
16:29
Суд продлил действие ограничений, наложенных на митрополита Павла
16:16
Эксклюзив
Выезд с пятой попытки: актриса из Херсона об опыте жизни в оккупации и эвакуации
16:08
Обновлено
Российская армия обстреляла Херсонщину: 7 человек погибли, среди них – семья с детьми
16:05
Инфографика
Курс валют на 12 августа: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
16:01
OPINION
Для госпредателей следует отменить залог
15:53
На трассе вблизи Золотоноши столкнулись три автомобиля: есть погибшие
15:42
За сутки из Купянского района эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей
15:37
Обзор
"Хлопок" над Крымским мостом, атака дронов на Москву и взрыв на стратегическом заводе: где взрывалось у врага в течение недели
14:40
Конопляный парад: в Берлине сотни людей вышли на марш за легализацию марихуаны и гашиша
14:38
Обновлено
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне говорят, что открыли огонь, чтобы остановить сухогруз на пути в Измаил
14:29
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба отверг опасения по поводу эскалации в случае передачи Германией ракет Taurus
14:05
OPINION
Единственное, что может удержать украинцев после войны в Украине – это свобода
14:04
У Московского патриархата остается еще около 30 объектов Киево-Печерской лавры
13:58
Израиль не пустит в Иерусалим посланника Саудовской Аравии к палестинцам
13:45
Российский обстрел Покровска 7 августа: количество погибших увеличилось
13:20
Новая неделя в Украине начнется с сухой и солнечной погоды: прогноз от синоптика Наталки Диденко
12:46
Эксклюзив
"Нас просили молчать, а затем произошел теракт в Оленовке". Жена пленного азовца о расследовании преступления РФ
12:07
Минобороны РФ заявило о сбитии украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
12:03
OPINION
Почему Крымский мост - не Крымский
11:31
Во Франции произошел пожар в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие
11:15
Из-за российской агрессии уже погибли 500 украинских детей
11:11
Обзор
ВСУ достигли тактически значимых успехов, в России будут учить "новую" историю, связанную с лидером "Вагнера" Пригожиным. Акценты мировых СМИ 13 августа
11:02
"Не просто ж так перекрывают движение": в Воздушных силах прокомментировали взрывы у Крымского моста
10:43
В Австрии произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами: четверо погибших, среди них двое детей
10:32
Эксклюзив
В Мариуполе постоянно проходит ротация представителей ФСБ, что приводит к новым волнам зачисток, - Андрющенко
10:21
Джошуа нокаутировал Хелениуса во втором бою после поражений от Усика
10:16
Эксклюзив
Виталий Портников
Сегодня рушится еще один важный миф, с которым стоит попрощаться, - Портников
10:04
OPINION
"Морской бой" в Черном море - это неотвратимая реальность
09:58
Обновлено
Перестрелка между военными РФ и кадыровцами вблизи Мариуполя: есть погибшие среди гражданских
09:44
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: один человек погиб, 16 ранены. Ситуация в регионах
09:34
Британская разведка рассказала, кто может финансировать ЧВК Вагнера
09:07
Совет Безопасности ООН временно снял часть санкций с Северной Кореи
08:45
Под угрозой обесточивания находятся несколько шахт в Луганской области, - ОВА
08:26
Обновлено
Самый смертоносный лесной пожар на Гавайях: количество погибших возросло до 89
08:02
OPINION
В России возродят ГУЛАГ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV