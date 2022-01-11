В Совете НБУ инфляцию в 10% объяснили "значительным ростом зарплат, удорожанием энергоносителей" и мировыми тенденциями
Заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман заявил, что средняя заработная плата в Украине за 2021 год выросла на 20%
Об этом он сказал в эфире программы "О Деньгах с Александром Морщавкой".
"Инфляция увеличилась не только в Украине, но и по всему миру. В США она бьет исторический максимум за последние 40 лет, прогноз Центробанка Польши был на уровне 3%, по факту – 7,55. В Бразилии – 10%, в Турции – 30%, в РФ – 8,5%, в Украине – 10%", - заявил Фурман.
Он назвал ключевым фактором инфляции в Украине.
"Это значительный рост цен на энергоносители, рост цен на сырье, которое экспортирует Украина. Третий фактор - значительный рост заработных плат, который произошел в Украине. Средняя з/п за прошлый год выросла более чем на 20% и составляет около 14,5 тыс. грн. Также низкая база сравнения", - подытожил он.
- По данным Госстата, рост потребительских цен (инфляция) в Украине в 2021 году ускорился до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году.
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