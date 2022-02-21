В Совете Федерации РФ заявили, что признают "Л/ДНР" в "установленных сегодня границах"
Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены"
Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, передает ТАСС.
"Речь идет о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах", - сказал он.
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Он добавил, что подписанные соглашения будут ратифицированы палатой 22 февраля.
"Далее (после подписания, - ред.) этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос", - сказал Климов.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
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