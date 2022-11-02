Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале совета федерации.

Оккупированные украинские территории россияне называют "новыми субъектами РФ", хотя проводимые там "референдумы" не признают ни США, ни страны Европы.

"В совете федерации состоялась торжественная церемония установления флагов новых субъектов РФ в галерее флагов совета федерации", - говорится в сообщении верхней палаты парламента страны-агрессора.

Оккупанты подчеркнули, что церемония состоялась в канун Дня народного единства, который в России будут отмечать 4 ноября.

Российские захватчики пафосно пообещали восстановить разрушенные ими жилища, дороги и возродить экономику оккупированных регионов.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики раздали электрические обогреватели, хотя в городе нет света.

10 июля глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный сообщил в эфире Еспресо, что оккупанты заставляют мариупольцев подписывать документы, согласно которым вина за гибель гражданского населения лежит на Вооруженных Силах Украины.

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