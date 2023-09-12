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В Совете Европы подписали декларацию о "полной ответственности" РФ за агрессию против Украины

12 сентября, 2023 вторник
06:29
Мир

Министры юстиции стран-членов и наблюдателей Совета Европы приняли в столице Латвии декларацию, в которой изложен ряд принципов для достижения "полной ответственности" за агрессию РФ против Украины и предоставление возмещения всем жертвам войны

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Принятый документ получил название "Рижские принципы".

Эти принципы подчеркивают, что Реестр ущерба в Украине должен иметь подход, ориентированный на жертву, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для женщин и детей.

Кроме того, они подчеркивают важность оказания помощи национальным органам власти для содействия координации внутренних усилий по поддержке функционирования Реестра и содержательных консультаций с гражданским обществом и неправительственными организациями.

"Министры напомнили о важности Реестра ущерба как первого шага к тому, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине своей незаконной войной. Работа Реестра, включая его цифровую платформу со всеми данными о претензиях и зарегистрированными доказательствами, должна стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации" , – говорится в заявлении Совета Европы.

Там добавляют, что это поможет обеспечить "полное и эффективное возмещение для Украины и жертв через отдельный международный инструмент, который будет создан в сотрудничестве с Украиной".

Министры отмечают, что все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные войсками РФ в Украине, должны быть полностью расследованы и, если это оправдано, преследоваться по закону на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия».

К тому же министры юстиции стран-членов СЕ заявили о поддержке расследования и усилий по сбору доказательств, проводимых Украиной, другими национальными властями и прокурором Международного уголовного суда.

Они также призвали все заинтересованные стороны, включая международные организации, которые продолжают свою работу в Российской Федерации и Беларуси, активно участвовать в определении нынешнего местопребывания незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и оказать помощь для их безопасного возвращения.

Что известно о саммите БРИКС и аресте Путина

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

После этого в Бразилии намекнули , что Путин может быть арестован на территории страны через ордер, выданный Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал , что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали "тревожным звонком" для тех, кто совершает злоупотребление или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда. Также президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Юристка Екатерина Бусол считала , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. А впоследствии министр иностранных дел Серий Лавров заявил , что планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила , что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил , что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

19 июля стало известно, что на саммите БРИКС, который будет проходить 22-24 августа в ЮАР, Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие онлайн. В Госдепе США Путина назвали "международным изгоем".

Лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил , что российского президента Владимира Путина не арестуют, если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро 2024 года.

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