В Совете Европы есть консенсус по приостановлению членства России, - президент ПАСЕ
Президент ПАСЕ Тини Кокс заявил, что в совместном комитете Совета Европы, в который входят руководство ПАСЕ, представители государств-членов и генеральный секретарь организации, есть консенсус по приостановке членства России в организации
Об этом Кокс сказал на пресс-конференции, передает "Украинская правда" .
"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение по Комитету министров, но в понимании, что (ожидаемое решение, - ред.) это статья 8 - приостановка участия РФ во всех органах Совета Европы", - пояснил Кокс.
Он отметил, что окончательное решение официально будет принято позже вечером 25 февраля. В то же время Кокс подчеркнул, что рассматривается только один вариант действий.
"Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", – заявил Кокс.
Издание отмечает, что приостановить членство в Совете Европы в соответствии со статьей 8 могут после нарушения членом статьи 3 Устава СЕ (об уважении верховенства прав и фундаментальных свобод). Однако Кокс подчеркнул, что по желанию Комитет министров может рассмотреть и исключение РФ из организации.
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