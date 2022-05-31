В Совете ЕС заявили о поддержке идеи использования замороженных активов РФ для помощи Украине

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

"Европейский Совет поддерживает изучение вариантов при условии их соответствия европейскому и международному праву, нацеленных, в частности, на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.

Участники встречи выступили за скорейшее рассмотрение предложения Еврокомиссии о том, чтобы нарушение санкционного режима ЕС считалось уголовным преступлением.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС ищет способы потратить замороженные средства российских олигархов на восстановление Украины после войны.

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