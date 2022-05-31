В Совете ЕС заявили о поддержке идеи использования замороженных активов РФ для помощи Украине
Участники саммита ЕС на уровне глав государств и правительств заявили о поддержке объявленной ранее инициативы, целью которой является поиск способов использования замороженных активов РФ для помощи Украине
Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.
"Европейский Совет поддерживает изучение вариантов при условии их соответствия европейскому и международному праву, нацеленных, в частности, на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.
Участники встречи выступили за скорейшее рассмотрение предложения Еврокомиссии о том, чтобы нарушение санкционного режима ЕС считалось уголовным преступлением.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС ищет способы потратить замороженные средства российских олигархов на восстановление Украины после войны.
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