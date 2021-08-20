В Совбезе ООН заявили об угрозе активности "Исламского государства" в Африке

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Члены Совета безопасности с глубокой тревогой отметили, что" ИГ "и другие террористические группы продолжают эксплуатировать разрушения, бедствия и регресс, связанные с пандемией", - говорится в сообщении.

По данным ООН, "ИГ" демонстрирует тревожную экспансию в ряде регионов, в том числе - в Африке, где ее влияние растет и может иметь последствия для мира и стабильности.

Члены СБ отметили нападения на гражданских, города и военные лагеря со стороны боевиков региональных ячеек организации, в том числе в Западной и Центральной Африке и районе Сахары.



В ООН призвали государства выполнить обязательства по криминализации финансирования терроризма и других мероприятий, которые могут лишить "ИГ" финансирование.