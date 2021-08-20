В Совбезе ООН заявили об угрозе активности "Исламского государства" в Африке
Министры стран-членов Совета безопасности ООН обсудили доклад генсека относительно угроз, которые составляет террористическая группировка "Исламское государство"
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Члены Совета безопасности с глубокой тревогой отметили, что" ИГ "и другие террористические группы продолжают эксплуатировать разрушения, бедствия и регресс, связанные с пандемией", - говорится в сообщении.
По данным ООН, "ИГ" демонстрирует тревожную экспансию в ряде регионов, в том числе - в Африке, где ее влияние растет и может иметь последствия для мира и стабильности.
Члены СБ отметили нападения на гражданских, города и военные лагеря со стороны боевиков региональных ячеек организации, в том числе в Западной и Центральной Африке и районе Сахары.
В ООН призвали государства выполнить обязательства по криминализации финансирования терроризма и других мероприятий, которые могут лишить "ИГ" финансирование.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное