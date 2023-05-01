В Совбезе ООН с 1 мая будет председательствовать Швейцария
По ротации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Швейцария сменит председательствовавшую с 1 апреля Россию
С 1 мая Швейцария впервые возглавила Совбез ООН. Ее председательство продлится месяц, а с 1 июня придет черед ОАЭ. Представительница Швейцарии при ООН отметила, что в этой должности страна собирается поддерживать свою репутацию посредника и помощника в налаживании диалога.
Отметим, что в апреле Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза, также выделила пакет финансовой поддержки Украины в размере $1,7 млрд из-за вооруженной агрессии РФ.
- С 1 апреля Россия в течение месяца возглавляла Совбез ООН
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