В Совбезе ООН с 1 мая будет председательствовать Швейцария

С 1 мая Швейцария впервые возглавила Совбез ООН. Ее председательство продлится месяц, а с 1 июня придет черед ОАЭ. Представительница Швейцарии при ООН отметила, что в этой должности страна собирается поддерживать свою репутацию посредника и помощника в налаживании диалога.



Отметим, что в апреле Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза, также выделила пакет финансовой поддержки Украины в размере $1,7 млрд из-за вооруженной агрессии РФ.

С 1 апреля Россия в течение месяца возглавляла Совбез ООН