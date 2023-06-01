В Совбезе ООН нужно показать кадры, как россияне в Международный день защиты детей убили украинского ребенка, - Наливайченко
Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава Службы безопасности Украины, считает, что сегодня, именно 1 июня, нужно показательно исключить Россию из Совета Безопасности ООН
Это он сказал в эфире Еспресо.
Нардеп прокомментировал ночную ракетную атаку РФ на Киев.
"Это террор на запугивание мирного населения. Украине нужно держать правдивую позицию и показывать кадры последствий вражеских ракетных ударов и Папе Римскому, и африканским странам. Но сегодня я бы начал с Совбеза ООН в Нью-Йорке. Именно на Совбезе нужно продемонстрировать кадры и показать Как россияне убили в Международный день защиты детей украинского ребенка и двух невинных женщин.И сегодня 1 июня показательно исключить Россию из Совбеза ООН, я бы еще из ООН исключил.И наконец-то применить полную международную изоляцию к российскому террористу, тем более после таких преступлений ", – подчеркнул экс-глава СБУ.
Валентин Наливайченко убежден, что последствия террористических ракетных атак РФ необходимо показать всему миру.
- 1 июня враг ночью совершил ракетную атаку по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, 16 пострадали
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