Это он сказал в эфире Еспресо.

Нардеп прокомментировал ночную ракетную атаку РФ на Киев.

"Это террор на запугивание мирного населения. Украине нужно держать правдивую позицию и показывать кадры последствий вражеских ракетных ударов и Папе Римскому, и африканским странам. Но сегодня я бы начал с Совбеза ООН в Нью-Йорке. Именно на Совбезе нужно продемонстрировать кадры и показать Как россияне убили в Международный день защиты детей украинского ребенка и двух невинных женщин.И сегодня 1 июня показательно исключить Россию из Совбеза ООН, я бы еще из ООН исключил.И наконец-то применить полную международную изоляцию к российскому террористу, тем более после таких преступлений ", – подчеркнул экс-глава СБУ.

Валентин Наливайченко убежден, что последствия террористических ракетных атак РФ необходимо показать всему миру.