В Харькове снова взрывы, власти просят местных находиться в укрытиях
Вживую
В Совбезе ООН началось заседание из-за насильственной депортации украинцев в Россию
Это будет второе заседание организации за два дня, посвященное Украине
Предлагаем прямую трансляцию, которую ведет Голос Америки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+11°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное
2022, четверг
8 сентября
2022, среда
7 сентября
23:59
Украинских ракетчиков, потопивших российский военный корабль "Василий Бех", готовили в США, - Пентагон
22:55
28 членов Совбеза РФ, 154 члена Совфеда, 424 депутата госдумы. Зеленский рассказал о санкциях против высших должностных лиц России
22:09
Аналитика
Переброска войск РФ на Юг создала условия для контратак ВСУ по другим направлениям. Колонка Сергея Згурца
21:07
Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров
21:02
Есть признаки телесных повреждений: офис генпрокурора начал расследование возможных пыток и убийства волонтера из Британии
20:44
Очень символично. Путинская "Единая Россия" предлагает провести референдум об аннексии оккупированных украинских территорий 4 ноября
20:25
Украденные телевизоры? Подоляк ответил Путину на его заявления о достижениях в войне с Украиной
19:58
"Нужны хорошие совместные решения": Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак
19:40
Прекратите финансировать этого сумасшедшего маньяка. Порошенко объяснил, почему Европе следует отказаться от российских энергоносителей
19:31
Петиция о запрете предоставления украинского гражданства Невзорову набрала нужное количество голосов