В совбезе Беларуси заявили, что стране не нужна мобилизация
Государственный секретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович заверил, что Беларуси не нужна мобилизация на фоне объявления частичной мобилизации в России
Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление Вольфовича.
"Мобилизация - это не о нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по защите своей страны и конституционного строя на своей территории", - заявил Вольфович.
Он также заявил, что создаваемое "народное ополчение" в Беларуси "предназначено для защиты своей страны, Беларусь не представляет ни для кого угрозы".
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.67
Покупка 40.67Продажа 41.73
-
EUR
Покупка 40.07Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное