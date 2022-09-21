В совбезе Беларуси заявили, что стране не нужна мобилизация

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление Вольфовича.

"Мобилизация - это не о нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по защите своей страны и конституционного строя на своей территории", - заявил Вольфович.

Он также заявил, что создаваемое "народное ополчение" в Беларуси "предназначено для защиты своей страны, Беларусь не представляет ни для кого угрозы".

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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