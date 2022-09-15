В Совбезе Армении заявили о достижении перемирия с Азербайджаном
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии
Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.
Какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует, заметил он.
"Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достигнуть договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 по Киеву) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет придерживаться этой договоренности", - подчеркнул Григорян.
В свою очередь Азербайджан пока не подтвердил подобные заявления.
А пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что 14 сентября с 20:00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительные инциденты не зафиксированы.
- Около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.
- Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.
- Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созвала Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
- Однако страны ОДКБ не встали на защиту Армении в конфликте с Азербайджаном – лишь выразили соболезнования и создали "рабочую группу".
- 14 сентября Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Впоследствии минобороны Армении заявило о втором обстреле автомобилей ФСБ России со стороны Азербайджана. Баку опровергал.
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