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В Совбезе Армении заявили о достижении перемирия с Азербайджаном

15 сентября, 2022 четверг
06:18
Мир Армения

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии

Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует, заметил он.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достигнуть договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 по Киеву) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет придерживаться этой договоренности", - подчеркнул Григорян.

В свою очередь Азербайджан пока не подтвердил подобные заявления.

А пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что 14 сентября с 20:00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительные инциденты не зафиксированы.

  • Около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.
  • Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.
  • Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созвала Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
  • Однако страны ОДКБ не встали на защиту Армении в конфликте с Азербайджаном – лишь выразили соболезнования и создали "рабочую группу".
  • 14 сентября Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Впоследствии минобороны Армении заявило о втором обстреле автомобилей ФСБ России со стороны Азербайджана. Баку опровергал.

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Армения
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