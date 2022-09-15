Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует, заметил он.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достигнуть договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 по Киеву) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет придерживаться этой договоренности", - подчеркнул Григорян.

В свою очередь Азербайджан пока не подтвердил подобные заявления.

А пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что 14 сентября с 20:00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительные инциденты не зафиксированы.

Около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созвала Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Однако страны ОДКБ не встали на защиту Армении в конфликте с Азербайджаном – лишь выразили соболезнования и создали "рабочую группу".

14 сентября Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Впоследствии минобороны Армении заявило о втором обстреле автомобилей ФСБ России со стороны Азербайджана. Баку опровергал.

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