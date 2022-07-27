В соцсетях сообщают о возможных ударах ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
Во временно захваченном оккупантами Херсоне сообщают о взрывах и возможных ударах ВСУ по Антоновскому мосту
Об этом сообщают местные паблики, выкладывая видео.
Местные Telegram-каналы пишут, что жители сообщают о взрывах, которые раздаются в районе Антоновского моста или на месте, где оккупанты хранили свою технику.
Есть также сообщения, что Антоновский мост разрушен.
Пока официального подтверждения информации нет. Также последствия и масштабы разрушений неизвестны.
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