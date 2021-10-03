В соцсетях показали, во что превратилась Шахтерская площадь в Донецке

Об этом передает Еспресо.TV .



"Приметой современного Донецка уже стали пустые улицы и упадок", - отмечает по этому поводу DonPress .



Видно, что площадь давно никто не ремонтировал.



Все изуродованное и искажено. Стекло разбито. Людей не видно.































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