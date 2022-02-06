Ради противодействия агрессии РФ: министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии совершат совместный визит в Украину
В соцсетях показали, как РФ перебрасывает в границу с Украиной "кукурузники". Их можно использовать как дроны
Россия может повторить военную тактику Азербайджана во время последней войны в Нагорном Карабахе, когда самолеты Ан-2 ("кукурузники") оборудовались системой "автопилот"
Такие соображения приведены в обсуждении на странице швейцарской компании Bap Intel в Twitter, где размещен видео воздушной передислокации российских самолетов Ан-2.
Само же видео взято с одного из украинских аккаунтов, что на постоянной основе отслеживает передвижение российской военной техники.
"Так же, как и в Азербайджане, пожалуй, для определения мест или стратегических объектов, подлежащих уничтожению", – отмечает один из участников обсуждения.
Заставка дронов на базе Ан-2 во время боевых действий в Карабахе, следует отметить, сразу привлекло внимание россиян. По этому поводу в прокремлевской газете "Известия" осенью 2020 года вышла статья "В бой летят старики: может ли "кукурдзник" стать дроном-камикадзе".
Становиться "комикадзе" такому "дрону", как отмечают военные эксперты, не обязательно. Его можно использовать для разведки, а также для обнаружения систем ПВО противника, как и делал Азербайджан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
"Никто не пойдет на апокалиптический способ уничтожения": в Минобороны заявили, что обстрел Киева в случае нового вторжения РФ маловероятен
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное
2022, воскресенье
6 февраля
09:05
Российский футбольный союз требует наказать сборную Украины за песню фанатов о Путине на Евро-2022
08:39
В случае российского вторжения Украина рискует потерять до 75 тысяч человек погибшими, - Reuters
2022, суббота
5 февраля
23:15
Тихановская призывает полицию, прокуратуру и спецслужбы Украины не иметь дел с "правоохранителями" Лукашенко
22:36
В Софии Киевской Борис Джонсон показал себя человеком с хорошим образованием. Его заинтересовала история связей Украины с Британией, - экскурсовод
22:21
Эксклюзив
Виталий Портников обратился к украинцам: "Мне стыдно не за Зеленского, а за нас с вами"
20:04
Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, - Financial Times
19:25
За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Сегодня поступили 85
18:20
Россияне бомбили с беспилотников школу и жилые дома в Павлополе, что около Мариуполя. Фотофакты
17:46
Эксклюзив
Путин будет искать слабину, чтобы создать новый Донбасс. Украина не должна дать повода, - Юнус
17:17
В Полтаве 63-летний мужчина бросился с ножом на посетителей торгового центра. Один из них погиб