В соцсетях показали, как РФ перебрасывает в границу с Украиной "кукурузники". Их можно использовать как дроны

Такие соображения приведены в обсуждении на странице швейцарской компании Bap Intel в Twitter, где размещен видео воздушной передислокации российских самолетов Ан-2.

Само же видео взято с одного из украинских аккаунтов, что на постоянной основе отслеживает передвижение российской военной техники."Так же, как и в Азербайджане, пожалуй, для определения мест или стратегических объектов, подлежащих уничтожению", – отмечает один из участников обсуждения.Заставка дронов на базе Ан-2 во время боевых действий в Карабахе, следует отметить, сразу привлекло внимание россиян. По этому поводу в прокремлевской газете "Известия" осенью 2020 года вышла статья "В бой летят старики: может ли "кукурдзник" стать дроном-камикадзе".Становиться "комикадзе" такому "дрону", как отмечают военные эксперты, не обязательно. Его можно использовать для разведки, а также для обнаружения систем ПВО противника, как и делал Азербайджан.