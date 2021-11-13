В соцсетях обсуждают старение Алины Кабаевой

Спортсменка и предпринимательница появилась на церемонии награждения "Винком почета" в Италии, рассказывает Еспресо.TV .



Ее сняли на фото и видео корреспонденты разных изданий и телевизионных каналов.



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Увидев ее, пользователи заметили состарившееся лицо Кабаевой, а также много морщин.



"Что у нее с лицом? Она все больше и больше становится похожа на Путина", - отмечает по этому поводу ТГ-канал "Ватное болото" .





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