В соцсетях обсуждают старение Алины Кабаевой
Пользователи соцсетей из РФ и прилегающих к ней стран обсуждают изменения во внешности 38-летней Алины Кабаевой, которой приписывают совместное проживание с Владимиром Путиным
Спортсменка и предпринимательница появилась на церемонии награждения "Винком почета" в Италии, рассказывает Еспресо.TV .
Ее сняли на фото и видео корреспонденты разных изданий и телевизионных каналов.
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Увидев ее, пользователи заметили состарившееся лицо Кабаевой, а также много морщин.
"Что у нее с лицом? Она все больше и больше становится похожа на Путина", - отмечает по этому поводу ТГ-канал "Ватное болото" .
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