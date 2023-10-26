В соцсети Х появились аудио- и видеозвонки

Об этомсообщает The Verge.

Некоторые пользователи и члены редакции The Verge получили уведомления: "Аудио- и видеозвонки здесь!".

Early version of video & audio calling on ???? https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 25, 2023

В настройках программы также есть новый переключатель "Включить аудио- и видеовызовы", который говорит, что вы можете "включить эту функцию, а затем выбрать, с кем вам удобно использовать".

Известно, что звонки доступны от людей из адресной книги, людей, за которыми вы следите и верифицированных пользователей.