В соцсети Х появились аудио- и видеозвонки
В четверг, 26 октября, на платформе Х (ранее Twitter) появились аудио- и видеозвонки. Эти функции доступны только некоторым пользователям
Об этомсообщает The Verge.
Некоторые пользователи и члены редакции The Verge получили уведомления: "Аудио- и видеозвонки здесь!".
В настройках программы также есть новый переключатель "Включить аудио- и видеовызовы", который говорит, что вы можете "включить эту функцию, а затем выбрать, с кем вам удобно использовать".
Известно, что звонки доступны от людей из адресной книги, людей, за которыми вы следите и верифицированных пользователей.
- Бизнесмен и владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск в пятницу, 20 октября, заявил , что платформа вскоре запустит два новых уровня премиум-подписки.
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