В составе ВСУ погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера
На войне в Украине погиб доброволец из Колумбии, который в рядах ВСУ противостоял российской агрессии с декабря 2022 года
Об этом сообщает El Tiempo.
Отмечается, что речь идет об Алехандро Эррере Эвиа. Издание отмечает, что он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.
"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", - говорится в материале.
Как только он прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые планировали присоединиться к военным формированиям.
"Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому, что если вы приедете, нужно психологически быть подготовлены к тому, с чем вам придется столкнуться", - заявил он.
На колумбийца произвели впечатление разрушения, вызванные войной. Он был поражен состоянием деревьев, которые росли рядом с их позициями и постоянно попадали в них осколки ракет и гранат.
По предварительным данным, колумбиец погиб в результате ракетной атаки россиян.
Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей, чтобы объяснить процедуру, которую следует придерживаться в такой ситуации.
Им также сказали, что процесс может занять до трех месяцев, и они смогут только доставить прах.
У Эррера была жена и сын, с которыми он пытался въехать в США в 2022 году. Однако они были депортированы.
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