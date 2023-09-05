В составе ВСУ погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера

Об этом сообщает El Tiempo.

Отмечается, что речь идет об Алехандро Эррере Эвиа. Издание отмечает, что он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", - говорится в материале.

Как только он прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые планировали присоединиться к военным формированиям.

"Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому, что если вы приедете, нужно психологически быть подготовлены к тому, с чем вам придется столкнуться", - заявил он.

На колумбийца произвели впечатление разрушения, вызванные войной. Он был поражен состоянием деревьев, которые росли рядом с их позициями и постоянно попадали в них осколки ракет и гранат.

По предварительным данным, колумбиец погиб в результате ракетной атаки россиян.

Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей, чтобы объяснить процедуру, которую следует придерживаться в такой ситуации.

Им также сказали, что процесс может занять до трех месяцев, и они смогут только доставить прах.

У Эррера была жена и сын, с которыми он пытался въехать в США в 2022 году. Однако они были депортированы.