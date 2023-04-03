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В составе миссии - женщина и темнокожий мужчина: NASA назвала имена астронавтов, которые облетят Луну

3 апреля, 2023 понедельник
21:15
Наука

NASA и Канадское космическое агентство назвали имена 4 астронавтов, которые на корабле Artemis II облетят Луну – в составе миссии будет женщина, темнокожий мужчина и канадец

Об этом пишет NASA .

Командиром экипажа стал Рейд Вайсман, остальную команду составили американский пилот Виктор Гловер и специалист Кристина Кох, а также канадский специалист Джереми Хансен.

"Экипаж Artemis II представляет тысячи людей, которые без устали работают, чтобы привести нас к звездам. Это их экипаж, это наш экипаж, это экипаж человечества", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Он отметил, что эта команда "открывает новую эру исследований, астронавтов и мечтателей". Сообщается, что программа Artemis планирует установить длительное пребывание человека сначала на Луне, а затем и на Марсе.

"Эта миссия прокладывает путь к расширению исследования глубокого космоса человеком и открывает новые возможности для научных открытий, коммерческого, промышленного и академического партнерства", – сказала директор космического центра в Джонсоне Ванесса Вайче.

В NASA рассказали, что это будет второе путешествие Рейда Вайсмана в космос, ранее уже проведший в космосе более 165 дней. В свою очередь, Виктор Гловер ранее был пилотом корабля SpaceX Crew-1, который приземлился 2 мая 2021 года после 168 дней в космосе, это также его второй космический полет.

Кристина Кох установила рекорд самого длинного космического полета женщины – в общей сложности он составил 328 дней. Она также участвовала в первых исключительно женских выходах в открытый космос.

Для канадца Джереми Хансена это будет первый полет в космос.

"Благодаря миссиям Artemis, NASA будет использовать инновационные технологии для исследования большей части поверхности Луны, чем когда-либо прежде. Мы будем сотрудничать с коммерческими и международными партнерами и установим первое долговременное присутствие человека на Луне. Затем мы используем то, что узнаем на Луне, чтобы сделать следующий гигантский скачок: отправить первых астронавтов на Марс", - говорится в сообщении.

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