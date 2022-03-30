English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией В составе Иностранного легиона будет отдельный белорусский полк

В составе Иностранного легиона будет отдельный белорусский полк

30 мартa, 2022 среда
20:56
война с Россией

В составе Иностранного легиона ВСУ появится отдельный полк из белорусских военных

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Полк создан по инициативе белорусских офицеров при поддержке Вооруженных Сил для защиты независимости и территориальной целостности Украины, а также создания основы для создания новой профессиональной белорусской армии", - отмечают инициаторы.

Призывной центр полка "Пагоня" находится в Варшаве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Белорусь
русская агрессия
иностранный легион
Читайте также:
Олексій Арестович
30 мартa, 2022 среда
Станет очень "весело". На Донбассе следует ждать жестоких боев, - Арестович
оружие нато
29 мартa, 2022 вторник
​​​​​​​​​​Германия, Франция и еще пять стран предостерегают своих граждан от добровольного участия в войне в Украине
29 мартa, 2022 вторник
В Харьковской области стрелок-зенитчик уничтожил российский вертолет КА-52 "Аллигатор" из ПЗРК
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.96
  • EUR
    Покупка 32.37
    Продажа 33.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
30 мартa
22:03
FavBet, American Express и Webmoney, - в Минцифре сообщили о новых технологических компаниях, покидающих рынок России и Беларуси
21:58
С 1 апреля в Украине постепенно начнут работу заведения культуры и искусств, - минкульт
21:58
В Словении поддержали передачу Украине систем ПВО С-300
21:47
В Херсоне оккупанты отпустили похищенного ранее священника ПЦУ, - епископ Херсонский и Таврический Никодим
21:33
Эксклюзив
Результатом войны России против Украины будет вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Чалый
21:28
Европейские лиги разработают план материальной поддержки украинского профессионального футбола
21:21
Режиссер последнего фильма о Бонде приехал в Киев, чтобы взяться за организацию питания горожан
21:19
Эксклюзив
Деимпериализацию нужно пройти 84% россиян – Огрызко
21:11
Усик – это личность планетарного масштаба. Он объединит мир вокруг Украины, - промоутер Красюк о бое украинца с Джошуа
21:10
Германия призвала своих граждан сократить потребление энергии в ответ на угрозы РФ
20:56
В Италии конфисковали бронированный Mercedes подсанкционного российского миллиардера стоимостью свыше 600 тыс. евро
20:54
МАГАТЭ должно способствовать выведению российских наемников со всех захваченных ядерных объектов и городов-спутников, - министр энергетики Украины
20:50
Эксклюзив
Россия просто бьется головой об украинскую дверь, однако это ее не останавливает, — политолог Евгений Магда
20:33
город Днепр
По Днепру нанесли ракетный удар
20:16
Джо Байден
Оборонная, финансовая и гуманитарная помощь, санкции против РФ: Зеленский поговорил с Байденом
20:15
Австрия и Болгария отказались платить рублями за российский газ
20:15
России переговоры с Украиной нужны для того, чтобы снизить санкционный список, - Пекар
20:08
Эксклюзив
Россияне попытаются закрепиться на границах Донецкой и Луганской областей, – депутат Дружкивского горсовета
20:03
Под огонь врага попали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная - Сергей Гайдай
19:46
"Попытка устрашения Швеции": воздушное пространство страны нарушили российские самолеты с ядерным оружием
19:41
Объединенная еврейская община Украины опровергла информацию об использовании синагог в Умани в военных целях
19:19
УЗ анонсировала возобновление железнодорожного сообщения с Тростянцом
19:06
Словакия высылает 35 российских дипломатов
19:04
От вас информация, а от ВСУ "демилитаризация" российских оккупантов: СБУ просит украинцев о помощи
18:56
Эксклюзив
Огрызко
Есть реалистичный путь сделать невозможными угрозу России - Огрызко
18:52
На Слобожанском направлении ВСУ с начала суток сбили 3 вражеских самолета и беспилотник
18:43
Укрпочта
Пенсии за апрель начали выплачивать во всех регионах, даже в сложных – Укрпочта
18:28
Минсоцполитики при поддержке ЮНИСЕФ начало программу финансовой помощи семьям с детьми, пострадавшими из-за войны
18:20
В Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына: она умерла, мальчик поседел, - Минобороны
17:59
Эксклюзив
На Херсонщине все отделения полиции забиты людьми, которые активно поддерживали и поддерживают Украину, — депутат Херсонского областного совета
17:58
санкции против РФ
Банки, семьи олигархов и криптовалюты. В ЕС готовят новый пакет санкций против России и ее партнеров
17:51
Эксклюзив
Ситуация на Луганщине усложняется, враг готовится к наступлению и проводит массированные обстрелы наших территорий, - Гайдай
17:45
Россия не отказалась от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, - Минобороны Украины
17:39
В Ирпене погибли 200-300 гражданских и 50 военных, - мэр города Маркушин
17:32
Более 3,5 миллиона украинцев, находящихся в зоне боевых действий, получили 6 500 грн через "еПоддержку", - Минфин Украины
17:26
Без гарантии разрешения на въезд: Франция возобновляет выдачу виз россиянам
17:25
Эксклюзив
Давление США заставило Германию изменить позицию в отношении Украины, - Наливайченко
17:21
В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении налогов для бизнеса, продолжающего работу в России
17:19
Четыре миллиона беженцев покинули Украину из-за вторжения РФ, - ООН
17:18
Аналитика
Марина Данилюк-Ярмолаева: Нейтрализация России. Каким должен быть мир с оккупантом?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV