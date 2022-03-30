В составе Иностранного легиона будет отдельный белорусский полк

Об этом сообщает "Радио Свобода".



"Полк создан по инициативе белорусских офицеров при поддержке Вооруженных Сил для защиты независимости и территориальной целостности Украины, а также создания основы для создания новой профессиональной белорусской армии", - отмечают инициаторы.



Призывной центр полка "Пагоня" находится в Варшаве.





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