В состав военного кабинета СНБО добавили двух вице-премьеров

Об этом говорится в указе.

В военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны входили премьер-министр, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр обороны, председатель СБУ, начальник Генштаба ВСУ, председатель ГПСУ, командующий Нацгвардии Украины и руководитель ОП. Также - спикер Верховной Рады, по согласию.

Сейчас в состав кабинета входят:

вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

заместитель главы офиса президента, в ведение которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;

первые заместители секретаря СНБО.