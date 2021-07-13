В состав военного кабинета СНБО добавили двух вице-премьеров
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны
Об этом говорится в указе.
В военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны входили премьер-министр, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр обороны, председатель СБУ, начальник Генштаба ВСУ, председатель ГПСУ, командующий Нацгвардии Украины и руководитель ОП. Также - спикер Верховной Рады, по согласию.
Сейчас в состав кабинета входят:
- вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- заместитель главы офиса президента, в ведение которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;
- первые заместители секретаря СНБО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное