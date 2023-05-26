Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Среди функций нового катера – патрулирование в ближней морской зоне, реках и лиманах, защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие предполагаемым высадкам десантных средств противника.

Как уточняет АрмияInform , бронекатер успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний, на нем установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника.

Одной из особенностей этого катера является низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Он малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Катер спроектирован "Опытно-проектным центром кораблестроения" (г. Николаев).