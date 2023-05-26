В состав ВМС Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча"
26 мая в состав ВМС Вооруженных Сил Украины был введен малый бронированный артиллерийский катер "Буча". Он прошел все этапы заводских и государственных испытаний
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Среди функций нового катера – патрулирование в ближней морской зоне, реках и лиманах, защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие предполагаемым высадкам десантных средств противника.
Как уточняет АрмияInform , бронекатер успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний, на нем установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника.
Одной из особенностей этого катера является низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Он малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.
Катер спроектирован "Опытно-проектным центром кораблестроения" (г. Николаев).
- В январе ВСУ поразили на Днепре вблизи Херсона катер , который оккупанты присвоили для военных целей.
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