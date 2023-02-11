В состав СНБО вошли Малыш и Клименко, - указ Зеленского
В новом указе президент Владимир Зеленский сменил персональный состав СНБО
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Владимир Зеленский издал указ, что в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины войдет министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк.
Указ действует с сегодняшнего дня, 11 февраля.
- Президент Владимир Зеленский также издал указ об увольнении заместителя командующего Нацгвардией Руслана Дзюбу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное