Об этом рассказал представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

"У нас есть представители 55 стран из всех частей света, всех континентов, даже таких дальних, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

По его словам, большинство наших легионеров – это американцы и британцы, за ними следуют поляки и канадцы, многие канадцы с украинскими корнями. Есть и представители других стран, среди которых Дамьен Магру выделил страны Балтии и Финляндию.

В то же время Магру отказался назвать общее количество участников Иностранного легиона, сославшись на конфиденциальность информации.

Что касается финансирования легиона, то, по его словам, Интернациональный легион входит в состав ВСУ, следовательно, и финансируется Украиной. Это касается расходов на проживание, зарплат бойцов, оружия и амуниции. Также есть дополнительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Деньги собирают на разных платформах, их тратят на дополнительное оборудование для военных, которое не входит в стандартный набор, выдаваемый ВСУ, которое требуется на поле боя, но не получает финансирование через государственные каналы. Часто это аксессуары к оружию, оптика и т.д.