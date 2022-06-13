В состав Иностранного легиона в Украине входят представители 55 стран, есть много канадцев с украинскими корнями
К Интернациональному легиону, созданному в Украине в связи с полномасштабным нападением РФ, присоединились добровольцы из 55 стран со всех континентов
Об этом рассказал представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.
"У нас есть представители 55 стран из всех частей света, всех континентов, даже таких дальних, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.
По его словам, большинство наших легионеров – это американцы и британцы, за ними следуют поляки и канадцы, многие канадцы с украинскими корнями. Есть и представители других стран, среди которых Дамьен Магру выделил страны Балтии и Финляндию.
В то же время Магру отказался назвать общее количество участников Иностранного легиона, сославшись на конфиденциальность информации.
Что касается финансирования легиона, то, по его словам, Интернациональный легион входит в состав ВСУ, следовательно, и финансируется Украиной. Это касается расходов на проживание, зарплат бойцов, оружия и амуниции. Также есть дополнительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Деньги собирают на разных платформах, их тратят на дополнительное оборудование для военных, которое не входит в стандартный набор, выдаваемый ВСУ, которое требуется на поле боя, но не получает финансирование через государственные каналы. Часто это аксессуары к оружию, оптика и т.д.
- 28 февраля Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона и призвал вступать в него иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима.
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