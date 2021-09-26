В Сорочинцах легковушка слетела в реку: водителя и пассажиров ищут

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Полтавщины, в автомобиле находилось три человека, однако их внутри не нашли, информирует Еспресо.TV .



Происшествие имело место 25 сентября, то есть вчера.



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Сегодня, 26 сентября, к поискам пропавших привлекли работников спасательно-водолазной службы Полтавского областного совета.





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