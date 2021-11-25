В Сомали произошел взрыв: пять человек погибли

Об этом сообщает Reuters .



Атаку совершила местная исламистская группировка "Аш-Шабааб". Как отмечает член группы по военным операциям, она была направлена на конвой ООН.



В результате взрыва в центре Могадишо пять человек погибли, еще 23 получили ранения.



Кроме того, были разрушены стены больницы, а также постройки начальной и средней школы Мукассар.



По словам свидетелей трагедии, они слышали выстрелы.



Сотрудники службы безопасности Сомали никаких официальных заявлений не делали.

"Аш-Шабааб" была создана в 2006 году. Ее представители совершали преступления не только в Сомали, но и в Кении, Уганде. Сомалийские военные с ополченцами в 2011 году освободили от террористов город Могадишо. Однако исламисты до сих пор контролируют крупные сельские регионы в центре и на юге страны, организуют засады и устанавливают мины.

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