В Сомали произошел взрыв: пять человек погибли
В результате взрыва в столице Сомали Могадишо пять человек погибли, более 20 пострадали
Об этом сообщает Reuters .
Атаку совершила местная исламистская группировка "Аш-Шабааб". Как отмечает член группы по военным операциям, она была направлена на конвой ООН.
В результате взрыва в центре Могадишо пять человек погибли, еще 23 получили ранения.
Кроме того, были разрушены стены больницы, а также постройки начальной и средней школы Мукассар.
По словам свидетелей трагедии, они слышали выстрелы.
Сотрудники службы безопасности Сомали никаких официальных заявлений не делали.
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