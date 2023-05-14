Об этом информирует Xinhua .

Во время военной операции также было ранено еще больше боевиков, чем ликвидировано.

Сомалийская национальная армия провела операцию в пятницу вечером. Это произошло сразу после отчета Национального агентства разведки и безопасности о том, что боевики группировки "Аш-Шабаб" перегруппировываются для планирования нападений на жителей.

"В результате операции были уничтожены опорные пункты террористов, где они перегруппировались и хранили оружие во время спецоперации", - говорится в отчете министерства информации, культуры и туризма.

Также добавляют, что сомалийское правительство планирует вывести боевиков "Аш-Шабаб" из их тайников в южном регионе и в других районах страны.