В Сомали ликвидировали 44 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
На юге Сомали в районе Али-Футо национальная армия страны при поддержке международных партнеров ликвидировала 44 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
Об этом информирует Xinhua .
Во время военной операции также было ранено еще больше боевиков, чем ликвидировано.
Сомалийская национальная армия провела операцию в пятницу вечером. Это произошло сразу после отчета Национального агентства разведки и безопасности о том, что боевики группировки "Аш-Шабаб" перегруппировываются для планирования нападений на жителей.
"В результате операции были уничтожены опорные пункты террористов, где они перегруппировались и хранили оружие во время спецоперации", - говорится в отчете министерства информации, культуры и туризма.
Также добавляют, что сомалийское правительство планирует вывести боевиков "Аш-Шабаб" из их тайников в южном регионе и в других районах страны.
- 13 февраля армия США атаковала район сосредоточения исламистских боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали - 12 исламистов были уничтожены.
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