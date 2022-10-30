В Сомали из-за теракта погибли более 100 человек

Об этом сообщил президент страны Хасан Шейх Махмуд, говорится на сайте DW.

О своей причастности к взрывам заявила террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с Аль-Каидой.

Теракт совершен 29 октября вечером. Первый автомобиль, управляемый боевиком-смертником, взорвался у здания министерства образования страны вблизи оживленного перекрестка. Когда к месту трагедии приехали машины скорой помощи и подошли люди, чтобы помочь пострадавшим, раздался второй взрыв. После взрывов группе вооруженных боевиков удалось проникнуть в здание министерства, где их перестреляли сотрудники служб безопасности.

Число жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

Напомним, во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадали не менее 146 человек

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