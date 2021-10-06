В Соломенском районе Киева из многоэтажки выпала 15-летняя девушка

Об этом передают Стражи.Еспресо .

В Соломенском районе Киева, по улице Новгородская, 3, из неизвестного этажа выпала 15-летняя девушка.



Обстоятельства смерти девушки неизвестны. Жители дома ее не знают.

Инцидент произошел около 8:25.

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