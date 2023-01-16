В Соледаре началась окопная война, - боец ВСУ Барна

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Соледаре происходит окопная война, то есть зафиксировались позиции обеих сторон и говорить о потере Соледара слишком рано. Думаю, что Генеральный штаб Украины наработает стратегию усиления украинских позиций. То, что российская сторона улучшила свое военное положение в Соледаре, не означает, что это будет иметь стратегическое значение с точки зрения результатов потенциальных боев", – считает Барна.

Боец ВСУ также добавил, что ситуация на Донбассе сложна уже в последние месяцы.

"Ежедневно проходят артиллерийские, танковые, минометные обстрелы. Противник применяет фосфорные бомбы", - отметил Барна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала битву за Донбасс принципиальной для себя. Битва за Бахмут, Соледарь и всю Луганщину продолжается непрерывно

Вражеские войска наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако украинские защитники продолжают уничтожать врага и отразили атаки россиян в районах 16 населенных пунктов Донетчины и Луганщины.

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